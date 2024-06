Retour sur la journée des familles au FAM de Sennecey-le-Grand

Le vendredi 14 juin, le Foyer d’Accueil Médicalisé de Sennecey-le-Grand a ouvert ses portes aux familles et intervenants pour un après-midi et un repas festifs, sur le thème de la fête foraine. Au programme, un film humoristique retraçant les activités réalisées depuis la dernière rencontre en 2023, de la barbe à papa, des boissons colorées, des glaces à l’italienne, et différents ateliers style « kermesse » permettant aux bénéficiaires et à leurs proches de s’amuser ensemble avant de passer à l’apéritif et au repas.

Pour l’occasion, le FAM avait fait appel au bar mobile Le Galopin, un concept original créé par l’entreprise La P’tiote Soif, menée de main de maître par Fanny Chevenard, qui était intervenue il y a quelques années en tant qu’éducatrice dans différents foyers de l’ADFAAH.

Le barbecue a été maintenu malgré la pluie battante, rappelant que l’été qui peine à arriver est ardemment réclamé par tous, mais la météo automnale n’a pas découragé l’équipe du FAM qui a fait son possible pour accueillir les familles dans les meilleures conditions possibles et leur permettre de passer avec leurs enfants / frères / sœurs un agréable moment.