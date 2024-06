MONTGOLFIADES 2024 - Le ballon Obélix devrait attirer tous les regards

Pour cette 36ème édition, les Montgolfiades sont fidèles au principe qui a fait leur succès : des dizaines de ballons envahissent le ciel de la Côte chalonnaise dans une ambiance de fête et de partage. Evénement associant compétitions sportives et solidarité, les Montgolfiades assurent le spectacle pour des milliers de visiteurs grâce au travail et à la passion de l’Association Montgolfiades , des bénévoles et des vignerons avec le soutien des services de la Ville.

Durant ces 3 jours ; des baptèmes de l’air sont proposés et de nombreuses animations pour petits et grands à la Prairie Saint-Nicolas.

Les 21, 22 et 23 juin à la Prairie Saint Nicolas le public pourraadmirer, dans une ambiance de fête et de partage, l’envol de48 ballons, 1 dirigeable et 1 ballon à gaz dans le ciel de la Côte Chalonnaise.

Quand le sport rencontre la solidarité

Nous aurons la participation de 2 ballons de forme cette année mais un ballon marquera tous les regards, c’est le ballon OBELIX.

Il sera visible de loin, l’association des Montgolfiades a eu à chœur de financer ce ballon à double titre. Tout d’abord par son gabarit impressionnant et sa beauté mais aussi dans les conditions de paiement de la prestation. La moitié du montant de la prestation doit être versé à une association au bénéfice d’enfants.

Nous avons proposé au pilote d’aider une association pour enfants malades de la région Bourgogne et nous avons choisi avec l’aide de l’hôpital d’enfants de DIJON et son service de cancers pédiatriques de verser la participation à l’association COUP DE POUCE qui intervient dans ce service hémato oncologie pédiatrique.

Le pilote nous confiera également la vente de pin’s au profit de l’association et nous organiserons un baptême pour un enfant malade chalonnais soigné dans cet hôpital d’enfants.

POURQUOI une prestation pour les enfants malades : le pilote explique que c’est sur cette proposition d’aider des enfants malades que la fabrication de ce ballon obélix que M UDERZO a encouragé l’éditeur (les éditions Albert René) à autoriser le pilote a fabriquer ce ballon

Un partenaire financier des Montgolfiades, s’associera à notre geste et effectuera un don à cette association.

L’Association COUP D’POUCE apporte une aide aux enfants malades, à leur famille et au service d’hématologie et d’oncologie pédiatriques du CHU de DIJON.

L’objectif de l’association est d’améliorer les conditions de vie des enfants malades à l'hôpital et à domicile ou tout autre lieu où peuvent se trouver les enfants et leurs familles ; le soutien moral, matériel et financier aux familles d'enfants malades ; la représentation des familles face aux différents organismes, l'aide à la recherche médicale locale ou nationale ; aide et soutien au personnel médical du service hémato oncologie pédiatrique

Les chèques seront remis à l’association le samedi 22 JUIN à 18 h dans le cadre des Montgolfiades à la Prairie Saint Nicolas. RV sur le terrain d’envol au pied d’OBELIX