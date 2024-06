La passerelle de Saint-Rémy bientôt accessible aux piétons et cyclistes

Florence Plissonnier a eu bien du mal à dissimuler sa satisfaction de voir la passerelle au dessus de la Thalie pour sécuriser les piétons et les cyclistes, 'c'était le grand projet de la Mairie qui s'est achevé ce matin ! C'est le résultat aussi des économies de fonctionnement réalisées permettant de financer les 307 000 euros de l'opération avec le soutien de l'Etat et de la région Bourgogne-Franche Comté". L'idée de sécuriser au maximum ce point noir de Saint-Rémy est finalement résolu, permettant à chacun de rejoindre à vélo ou à pied la rue Auguste Martin à la voie verte de la Thalie et aux quais de Saône.

La passerelle de 29 mètres de long et de près de 7 tonnes a été réalisée en Vendée et acheminée par l'entreprise Fontan, spécialisée dans ce genre de transport. Des travaux se poursuivent tout au long du mois de juin afin de finir l'installation et les aménagements pour une ouverture officielle début juillet. Florence Plissonnier a tenu à remercier le travail de toute l'équipe municipale notamment Mélanie Legée, Directrice Générale des Services et Benjamin Munier, Directeur des services techniques de la ville, pour ces deux années de travail qui viennent de se traduire.

Une belle opération rondement menée qui permettra d'apporter plus de conforts à de très nombreux usagers. Réception des travaux et ouverture au public ? La première semaine de juillet.

Laurent Guillaumé