AVIS DE DECES - Monsieur Michel BADEY

CHALON-SUR-SAÔNE - LUX



Geneviève, son épouse ;

Pierre, Cécile, ses enfants,

et leurs conjoints Véronique et Benjamin,

Louna, Nina, Eva et Clément,

ses petits-enfants chéris ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Michel BADEY

survenu le 18 juin 2024, à l'âge de 81 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 25 juin 2024, à 9h15, en la salle de cérémonie du Crématorium de Crissey dans la stricte intimité familiale.

Michel repose à la chambre funéraire de Saint-Remy.

La famille tient à remercier l'ensemble du personnel soignant de la Clinique Sainte-Marie.

Ainsi que les Docteurs Aarincq, Damon et Manel.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.