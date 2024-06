‘Nahita’ devient ‘Le Dressing de Rose’ : Découvrez la soirée d’inauguration très réussie de ce nouveau magasin de prêt-à-porter féminin

Le photoreportage info-chalon.com

Sandrine Longet, gérante pendant 3 ans de la jolie boutique de mode « Nahita », située 9 Grande Rue à Chalon-sur-Saône vient de passer la main à Gülsah Karagedik. Ainsi, le 16 mai, le magasin ‘Nahita’ est devenu ‘Le Dressing de Rose’.

Pour fêter son installation, la nouvelle gérante avait organisé une soirée d’inauguration jeudi 20 juin, à partir de 19 heures 15. A cette occasion, Gülsah avait invité de nombreux commerçants, pour partager un pot d’amitié.

Lors de cette soirée, les convives ont pu découvrir toute une sélection de vêtements de prêt à porter féminin de taille 34 au 52, aux matières confortables et tendances. Dans cette jolie boutique qui habille la femme d’aujourd’hui, active et moderne, vous trouverez également toute une gamme d’accessoires : bananes, sacs, pochettes, foulards, ceintures, maroquinerie, chaussures, bijoux fantaisies …

A Gülsah, qui signifie ‘Rose Royale’ en Turc !

Lors de cette soirée, on notait la présence de John Guigue, 5e adjoint en charge de la relance du commerce et de l’animation et de Véronique Avon, Conseillère Municipale déléguée à l’animation commerciale et Fabrice Farradji, Conseiller Municipal, délégué à la gestion et à la sécurité du patrimoine immobilier de la Ville de Chalon.

Le magasin ‘Le Dressing de Rose’ est ouvert du mardi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 heures. Fermé le dimanche et lundi.

