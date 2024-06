Retour en images sur la soirée de présentation de la saison 2024-2025 de l’Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône

Au plateau, jeudi soir, de nombreuses personnes composant l’équipe de l’Espace des Arts ont présenté cette nouvelle saison qui se veut aussi riche en émotions et en réflexions que joyeuse. Nicolas Royer, Directeur de la Scène nationale Chalon-sur-Saône a tenu, une fois de plus, à faire participer les membres de son équipe rejoints sur scène par son partenaire pour les co-réalisations : le Conservatoire du Grand Chalon représenté lors de cette soirée par Lise Bicheray et Stéphane Warnet. Fruit d’un travail collectif, cette programmation très diversifiée saura vous séduire.

Devant un Grand Espace qui affichait complet, spectacles, pièces de théâtre, concerts, danse, cirque, performances hallucinantes… ont été présentés et se déclineront tout au long de la saison mettant l’eau à la bouche des spectateurs ; d’ailleurs les billetteries n’ont pas désempli jusqu’à une heure tardive. Pour les réservations en ligne sur le site https://billetterie.espace-des-arts.com/home?lng=1 , une assistance téléphonique via le numéro habituel de billetterie est mise en place dimanche 23 et lundi 24 juin de 10h à 13h et de 14h30 à 18h30.

Bien entendu, lors de cette soirée un hommage vibrant a été rendu par Nicolas Royer et Sébastien Martin, Président du Grand Chalon à Philippe Buquet, Directeur de l’Espace des Arts de 2002 à 2019 qui nous a quittés cette année. ‘La culture nous rassemble’ a été le message fort véhiculé lors de cette présentation. C’est pourquoi, fer de lance de l’équipe de l’Espace des Arts, tout est fait pour proposer une programmation qui s’adresse et touche tous les publics. Des remerciements chaleureux ont été adressés aux mécènes, toujours aussi fidèles, et au Grand Chalon qui a augmenté la subvention accordée à l’Espace des Arts et dans son sillage la Région et le Département.

En fin de soirée, Janick Leconte, Directeur artistique du festival ‘Chefs op' en Lumière' est monté sur scène pour présenter l’édition 2025 qui se déroulera du 27 janvier au 2 février suivi de Rachid Kassi, directeur artistique de la Cie TSN et coordinateur de la formation Espace de Rue pour le focus ‘Cultures Urbaines’ qui aura lieu en fin de saison prochaine. Le public a pu ensuite, découvrir le résultat de la restauration de la ‘Mosaïque de l’Oeuf’ qui orne désormais fièrement le patio et qui est accessible à tous aux horaires d’ouverture de l’Espace des Arts.

SBR - Photos : Info-Chalon - Visuels de la saison 2024-2025 : Service Communication, Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône.

