Seize jeunes honorés par le Rotary Chalon Saint-Vincent à l’occasion des 16e Trophées de la Formation Professionnelle

A l’approche de la fin de l’année scolaire, une remise de trophées se déroule à l’amphithéâtre du MédiaPôle de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Saône-et-Loire, en présence de leurs familles, de leurs professeurs et de leurs maîtres d’apprentissage. Une cérémonie solennelle, à laquelle sont invités représentants de l’Etat, élus et responsables de l’Education Nationale.

Deux chefs d’entreprise à l’origine

Une initiative à l’origine de laquelle on trouve deux chefs d’entreprise de la région chalonnaise, membres du Rotary Chalon Saint-Vincent, dont Gérard Morel, actuel président du tribunal de commerce de Chalon. L’objectif étant d’attirer des jeunes dans des filières techniques et technologiques, en vue de pallier le manque de main d’œuvre, généré par les conséquences de la loi Aubry sur les 35 heures.

La 16e édition des Trophées de la Formation Professionnelle - il n’y en a pas eu en 2020 et en 2021 en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19 - a eu lieu le 7 juin dernier en présence notamment de Louis Margueritte, encore député pour quelques heures, Gilles Platret, maire de Chalon, Claude Mennella, conseiller communautaire, représentant Sébastien Martin, président du Grand Chalon, Sébastien Marmot, délégué régional académique à la formation professionnelle initiale et continue, Miloude Si-Mohammed, inspecteur de l’Education Nationale en charge des sciences et techniques industrielles, et Jean-Marie Schmitt, inspecteur de l’Education Nationale en charge de l’enseignement technique.

Des élèves méritants

En 2024 seize jeunes ont été récompensés par le club service présidé par Michèle Tarrit-Lotton et ont reçu chacun, outre un magnifique trophée, un chèque d’un montant de 150 €. Dix garçons et six filles - la parité n’est pas encore respectée - issus du lycée polyvalent Niépce-Balleure, du CFA Mercurey, du lycée Jeannette Guyot, de l’UIMM 21-71, du lycée d’enseignement général et technologique agricole de Fontaines, du CFA Saint-Marcel et du lycée polyvalent Emiland Gauthey. Seize jeunes sélectionnés par les responsables des sept établissements pour leur brillant parcours scolaire et leur comportement exemplaire.

La voie royale

Appelés à prendre la parole, les différentes personnalités n’ont pas manqué une nouvelle fois de mettre en avant la voie professionnelle, enfin reconnue de nos jours. Gilles Platret a ainsi fait remarquer « Si les entreprises accueillent volontiers ces jeunes, les collectivités ne sont pas en reste. Nous avons actuellement cinquante apprentis à la Ville de Chalon et au Grand Chalon et nous en aurons soixante à la rentrée de septembre 2024. Le service public a besoin de talents et de passions ». De son côté, Sébastien Marmot a souligné que « les filières professionnelles étaient celles de la réussite et qu’elles participaient au développement du territoire de notre belle région de Bourgogne-Franche-Comté ». Un avis partagé par Claude Mennella, également ambassadeur de l’Apprentissage, lequel, évoquant la revitalisation de l’ancienne zone Kodak, a confié « On a besoin de la voie professionnelle, une voie royale ».

Les seize lauréats 2024

Lycée polyvalent Niépce-Balleure : Alan Pages, terminale bac pro systèmes numériques ; Benjamin Bert, terminale bac pro plastiques et composites.

CFA Mercurey : Théo Charrier, CAP charcutier-traiteur ; Kyllian Cognard, brevet professionnel boulanger.

Lycée Jeannette Guyot : Audran Fontaine-Labaune, terminale bac pro technicien menuisier agenceur ; Léa Nicolas, terminale bac pro aménagement et finition du bâtiment ; Souwedje Karidioula, terminale CAP conducteur livreur de marchandises ; Ethan Dotti, terminale CAP opérateur logistique.

UIMM 21-71 : Cloé Montoya, BTS 2e année conception des produits industriels ; Julius Planquart, seconde bac pro technicien en chaudronnerie industrielle.

Lycée d’enseignement général et technologique agricole de Fontaines : Antonin Roussel, terminale sciences et technologies de l’agronomie et du vivant option production ; Leeloo Magnol, terminale bac pro conduite et gestion de l’entreprise agricole.

CFA Saint-Marcel : Ibrahima Jawara, 2e année CAP agricole jardinier paysagiste ; Carole Goestchel, terminale bac pro conduite de productions horticoles.

Lycée polyvalent Emiland Gauthey : Gloria Puillet, terminale bac pro métiers de la mode ; Romane Menet, terminale bac pro métiers de l’accueil.

Gabriel-Henri THEULOT