Bilan positif pour les nageuses du Cercle Nautique Chalonnais lors des Championnats de France Elite de Chartres

5 jours de compétition (16 au 21 juin 2024) et 6 accès aux finales

C’est un bilan plutôt positif pour les nageuses du Cercle Nautique Chalonnais qui ont participé pendant 5 journées aux Championnats France Elite à Chartres. 5 nageuses étaient qualifiées à ces Championnats de France qui permettaient la qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Si les nageuses Angèle Maumy (17 ans), Laura Blanka Nemeth (17 ans), Jeanne Lise Gauthier (16 ans), Idaline Armatol (16 ans) et Blandine Boggio (15 ans) n’ont pu accéder aux finales A, elles ont réussi à se qualifier pour les finales B et C.

Seul point noir de cette période de qualification, la grave blessure aux genoux à la suite d’une mauvaise chute sur le bord du bassin, la veille de la compétition, de Laura Blanka Nemeth qui n’a pu disputer ces Championnats de France.

Néanmoins, Angèle, Jeanne-Lise, Idaline et Blandine ont su réaliser de bons championnats.

Angèle Maumy : Finale B au 400 mètres 4 Nages (1ère), Angèle remporte cette finale et réalise sa meilleure performance en 4.59.06 et passe la barre des 5’. Finale C au 200 mètres 4 Nages (2ème), Angèle réalise sa meilleure performance en 2.21.30 sur cette finale.

Jeanne Lise Gauthier: Finale B / 400 mètres 4 Nages (8ème) et Finale C / 200 mètres Papillon (4ème), Jeanne Lise réalise sa meilleure performance en 2.22.69 elle réalise ainsi un temps Élite.

Idaline Armatol : Finale B / 200 mètres Dos (8ème)

Blandine Boggio: Finale C / 400 mètres 4 Nages (6ème)

Premiers Championnats de France Élite réussis pour Idaline et Blandine avec la réalisation des finales.

Le club chalonnais remercie Thierry Badey pour ses soins et ses précieux conseils.

Clin d’œil à l'animateur et journaliste sportif Nelson Monfort en compagnie des nageuses chalonnaises,

Prochain RDV national pour le Cercle Nautique Chalonnais du 16 au 21 juillet à Pierrelatte pour les Championnats de France Open avec nos 14 qualifiés.

Photos transmises pour publication.

J.P.B