L'aubade de l'orchestre d'harmonie de Saint-Rémy / Les Charreaux a réussi à se faufiler à travers les gouttes

La tournée d'été de juin devait proposer 4 aubades, et compte tenu des conditions climatiques de ces dernières semaines, la moitié a été réalisée dont une sous abri au Troquet du marché /Intermarché Saint Rémy le 14 juin et ce dimanche matin place de Beaune à Chalon dans le cadre des Ballades, programme de concerts et aubades d'été organisé par la CMF, Confédération Musicale de Saône et Loire, en partenariat avec la ville de Chalon-sur-Saône.



Un vrai plaisir partagé en présence de très nombreux spectateurs dont le président du Grand Chalon Sébastien Martin et le président d'honneur de la CMF 71 Gérard Hochart.



A noter un moment fort rare et très particulier à l'issue de cette aubade, un don d'un spectateur américain qui en mémoire d'un membre de sa famille décédé, a proposé un don pour l'orchestre. Un don évidement accepté, l' aubade étant musicalement internationale avec des pièces jouées rendant hommage à Glenn Miller et Count Basie

Un vrai bon moment musical en ce mois de juin si particulier à tout point de vue.

Prochaines aubades à Saint-Rémy le 13 juillet et le 14 juillet au Charreaux.