Les nouveaux agents de la Ville et de l'Agglomération chalonnaise accueillis comme il se doit

Mardi 25 juin 2024, à partir de 8 h30 se déroulait au Salon d’Honneur de Hôtel de ville de Chalon, la cérémonie d’accueil des nouveaux agents de la Ville et de l'Agglomération chalonnaise.

Une cérémonie qui se déroulait en présence de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, de Dominique Melin, Vice-présidente en charge des sports, de Gilles Platret, Maire de Chalon sur Saône, de Bruno Legourd, 1er adjoint, de Laurence Friez, Conseillère Municipale chargée de mission du lien social et de l’insertion dans les quartiers de l’Ouest chalonnais, de Frédéric Iacovella, Directeur Général des Services… et d’une trentaine de nouveaux agents présents.

Extrait du discours de Gilles Platret : « Très heureux de vous recevoir en compagnie du Président du Grand Chalon, Sébastien Martin, de Laurence Friez Conseillère Municipale et bien évidemment du représentant de notre administration monsieur Iacovella, Directeur Général des Services pour cette cérémonie estivale puisqu’il fait beau aujourd’hui afin de vous accueillir tous! Vous avez été intégrés dans la Fonction Publique de notre ville et de notre agglomération depuis le 1er janvier 2024 et il m’a semblé intéressant de pouvoir faire en sorte que vous connaissiez toutes les arcades de la collectivité pour cette journée qui vous a été proposée […] L’idée, c’est plutôt de partager un petit déjeuner avant de vous laisser partir sur cette journée de travail. D’abord un grand merci de votre confiance parce que si vous êtes là, c’est aussi dans le cadre d’une recherche d’emploi mais néanmoins vous intégrez une collectivité dont la vocation a de servir le public et à ce titre là, c’est aussi une confiance que vous apportez au service public de la Ville de Chalon et du Grand Chalon. La singularité ici, c’est que nous travaillons de longue date sur les enjeux de la mutualisation entre la ville et l’agglomération […] Les enjeux croisés sont très forts, il y a une identité de vue sur les axes du développement et c’est important car il en résulte une émulation. Vous êtes chacun dans vos missions mais vous appartenez à une collectivité au sens large qui en fait est constitué de la ville de Chalon, du Grand Chalon et du C.C.A.S. Pour nous, c’est un enjeu fort et d’ailleurs vous le mesurez pleinement, il y a un besoin de service public dans notre pays qui se joue localement comme il se joue ailleurs. C’est absolument essentiel dans un contexte social, économique, personnel, de plus en plus dur, on le sait. Les temps sont ainsi, c’est une réalité qu’il faut intégrer. Il est donc important de maintenir des valeurs de service public qui créent et qui assurent l’égalité des citoyens devant la loi et surtout, un service public égal pour tous car cela n’a pas de prix […] C’est une des valeurs que nous voulons préserver en tout cas nous on s’y attache. On a toujours agi ainsi, on est d’ardent défenseur du service public et notamment du service médico-local parce que les enjeux les plus lourds se traitent et s’allègent auprès des gens […] Nous sommes ceux qui faisons face à aux difficultés pour améliorer la situation des gens, grâce à notre travail. Cela sont nos enjeux et la philosophie qui nous animent […] Alors merci et bienvenue, soyez fiers de votre mission car c’est sans doute une des plus belles par les temps qui courent. Merci beaucoup ! ».

S'en suivait l'allocution de Sébastien Martin,

Et le petit déjeuner d'accueil

Pour information : 43 agents étaient conviés et ont participé au programme de la journée. Présentations sur le fonctionnement des collectivités le matin. Ateliers d’échanges et de présentation l’après-midi : Com interne : en savoir sur les supports de com interne (Adequa, Minute RH, événementiels internes) CNAS et COSCA : valorisation de l’action sociale, offres de services et contacts INFOS PRATIQUES RH : infos carrière et rémunération, temps de travail, congés et absences…FORMATION : Prépa concours, formations obligatoires, Les collègues présents représentent les services suivants : Mutualisés : Direction des Systèmes d’information, Direction des Ressources Humaines, Service Energies, Direction de la coordination générale, Délégation de l’action solidaire, Pôle Animation et Vie sportive, Service Architecture, Délégation à l’Attractivité du Territoire, Ateliers, Direction des Solidarités et de la Santé – Insertion Ville et CCAS : Pôle ATSEM Direction Vie scolaire et cohésion sociale, maison des seniors, secrétariat des élus, service Commerce et Artisanat, Gestion des domaines publics, direction de la communication, Direction de la Police Municipale Agglo : Espace nautique, Direction de l’Habitat, Conservatoire, Direction développement économique, enseignement supérieur, numérique et emploi.

Répartition des agents présents : CCAS de Chalon-sur-Saône 3, Le Grand Chalon 13 et la Ville de Chalon-sur-Saône 14 soit un total général de 30. Pour rappel, le collectivités, ce sont : Un peu plus de 1800 agents (800 agents Agglo, 950 agents Ville, 70 agents CCAS) Répartis en 5 délégations, 26 directions, 70 services avec plus de 150 métiers différents.

