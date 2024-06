AVIS DE DECES - Monsieur Carmelo MARTINO

GIVRY - CHALON-SUR-SAÔNE



Madame Lucia MARTINO,

son épouse ;

Marina et Sandra, ses filles ;

Philippe et Jérome, ses gendres ;

Chloé, Juliette,

Timéo et Jérome,

ses petits-enfants ;

Léo et Mathéa,

ses arrière-petits-enfants ;

et l'ensemble de la famille,

ont la tristesse de vous part du décès de

Monsieur Carmelo MARTINO

survenu le 25 juin 2024,

à l'âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 28 juin 2024

à 10 heures en l'église de Givry.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.