Marché de produits italiens organisé par Fontaines Echanges dimanche 7 juillet de 8h30 à 13h00 place de la mairie à Fontaines

Les activités de Fontaines-Échanges, association de jumelage entre Fontaines (71150) et Paciano (Ombrie- Italie centrale) se déroulent à un rythme soutenu.

Depuis le début d’année les enfants des écoles primaires des deux communes ont pu se découvrir en visio-conférences, et des lettres et dessins ont été partagés. Le 28 juin une grande journée récréative autour de l’Italie est organisée par les professeures des écoles et les membres de l’association.

En mai une dizaine de membres du club de motos « Claq’Motos » de Fontaines s’est rendue en Italie et a été accueillie par les correspondants de Paciano pour une visite guidée et chaleureuse au cœur du pays.

Les étudiantes et le maire de Paciano (photo communiquée par Fontaines Echanges)

Mi-juin, 4 étudiantes du Lycée Agricole de Fontaines ont été accompagnées par deux professeurs et des membres de l’association, dans une ferme italienne pour un stage international (Erasmus) de 3 semaines sur les bords du lac Trasimène. Dans un environnement collinaire enchanteur elles découvrent l’élevage d’une race locale de vaches la Chianina et participent aussi aux différents travaux d’agriculture, sans oublier la découverte d’une cuisine locale et traditionnelle exécutée par la propriétaire du domaine.

Dimanche 7 juillet, sur la place centrale de la mairie de Fontaines se déroulera le traditionnel Marché des produits italiens, ramenés directement de Paciano. De 8h30 à 13h, le public pourra acquérir des produits originaux qui, de l’huile d’olive aux différentes pâtes, sauces ou charcuteries, permettront à chacun de se plonger dans les saveurs et les parfums italiens authentiques. La buvette et la petite restauration offriront un espace de détente et de rencontre dans un environnement aux couleurs de la péninsule.

Contact pour l’association Fontaines-Échanges :

Patrice Gaspari

06 09 78 55 05

56 rue des champs – 71150 Fontaines

C.Cléaux