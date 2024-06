LEGISLATIVES - Le Collectif de lutte contre l'extrême droite organise la fête populaire ce vendredi à La Méandre

Communiqué du collectif chalonnais de lutte contre l’extrême droite

À l’annonce des résultats des élections européennes, un collectif* de lutte contre l’idéologie liberticide et raciste de l’extrême droite, alors émergeant depuis quelques semaines dans le chalonnais, s’est réuni à la Maison des Syndicats afin d’organiser une mobilisation citoyenne pour la campagne des législatives en marche forcée, provoquée par la dissolution de l’assemblée nationale. Dès le lundi 10 juin 2024, les organisations locales présentes ont acté leur volonté d’union et se sont engagées à soutenir le Nouveau Front Populaire. Face au risque de voir Rassemblement National et ses alliés accéder au gouvernement, les syndicats membres du collectif ont appelé à la manifestation du samedi 15 juin 2024 (entre 800 et 1000 manifestants) en convergence avec la Marche des Fiertés organisée par le Planning 71, et au rassemblement du 22 juin 2024, porté par de nombreuses prises de paroles spontanées.

Beaucoup de concitoyens ne se laissent pas berner par une soi-disant « normalisation » du RN et refusent sa légitimation sous prétexte que le terme d’extrême droite serait obsolète pour qualifier ce qui vient. Nombreux et nombreuses sont celles et ceux qui ne veulent pas d’un projet de société nationaliste exclusivement fondé sur un double mensonge, c’est-à-dire le rejet de l’autre dans toutes ses différences en l’accusant tous les problèmes et l’illusion, savamment entretenue, de combattre les inégalités sociales du système néolibéral. Le collectif organise une fête populaire le vendredi 28 juin 2024 à La Méandre, rue Denis Papin, sur le site du port Nord de Chalon-sur-Saône. Concerts d’artistes locaux, chorale et chants participatifs, prises de paroles, lecture de poèmes, ateliers créatifs, expositions d’affiches… Venez nombreux partager ce moment à la fois politique et convivial. Réunissons-nous avec toutes nos différences et nos espoirs pour dire non au nationalisme et au repli sur soi, en faisant la fête ensemble.

Plus d’informations sur la page Facebook de la Méandre ou au 0695716004.

https://www.facebook.com/search/top?q=la%20m%C3%A9andre%20chalon



Le collectif chalonnais de lutte contre l’extrême droite.



*À l’initiative de la Ligue des Droits de l’Homme, le collectif réunit à ce jour des syndicats (SNUipp-FSU71, FSU, UL-CGTchalon71, FCPE Macon, FCPECDPE71, Solidaires), des partis politiques (PS71, PCF71, EELV, LFI, NPA), des associations (ASTI, Cimade, Planning familial 71) et de plus en plus de citoyens sans appartenances revendiquées.