ORAGES - La Saône et Loire et la Côte d'Or en vigilance jaune aujourd'hui et samedi

mais samedi devrait être la journée la plus électrique pour la Saône et Loire.

"Ce samedi une dégradation pluvieuse et orageuse marquée concernera la majorité du pays. Le risque d'orages violents sera plus marqué dans un premier temps sur le Sud-Ouest puis sur le Nord-Est en fin de journée. Pluies intenses, grosse grêle et fortes rafales de vent à craindre" précise Météo France dans son bulletin de prévision météorologique. Une situation que les animateurs de la page Facebook Météo Saône et Loire 71 décrivent en détails.