LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - "Il est important de reconnaître le travail réalisé par le député Margueritte" insiste Hervé Dumaine.

C'est un soutien qui a de quoi faire du bruit dans le Landernau Chalonnais. Et on peut en comprendre aisément les raisons. Hervé Dumaine, longtemps bras droit et bras gauche de Gilles Platret, exprime publiquement son soutien à la candidature de Louis Margueritte.

C'est un secret pour personne à Chalon sur Saône que les relations entre Gilles Platret et Hervé Dumaine ne sont pas au beau fixe. La première goutte d'eau avait été au moment des dernières élections générales, les rapprochements entre Gilles Platret et Eric Zemmour. Affabulation ? "non, du tout, je peux donner le jour et l'heure exacte de ce sujet évoqué avec le maire dans son bureau" affirme Hervé Dumaine, l'ancien maire-adjoint, et fidèle lieutenant de Gilles Platret pendant de très nombreuses années. Une fidélité qui lui a d'ailleurs joué des tours lorsqu'en 2013, la bataille faisait rage entre Sébastien Martin, investi par le parti au national et Gilles Platret pour batailler aux municipales face à Christiophe Sirugue. Le soutien d'Hervé Dumaine à Gilles Platret, n'avait pas été particulièrement apprécié par le clan adverse. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts mais Hervé Dumaine est sans ambiguités lorsqu'on évoque la fidèlité aux valeurs en politique.

"Louis Margueritte a fait le job au cours des deux dernières années"

"Il faut sortir de ces postures politiciennes qui tuent les politiques publiques, et dire aux électeurs la vérité. A chacun de se faire sa propre opinion, mais à partir des faits tels qu'ils sont" insiste Hervé Dumaine, "celui qui prétend que le député sortant n'a pas fait son travail est loin du compte.

"Les candidats libres, par timidité politique, n'affichent pas leurs positions, proches du RN"

L'ancien maire-adjoint, toujours conseiller municipal, ne souhaite pas rester en retrait, dans ce "combat des valeurs" qui se joue dimanche prochain, pour ce premier tour des élections législatives. Ce fils de déporté, dont le père avait été emprisonné de par ses activités d'opérateur radio pour la résistance, martèle, "qu'il y a des valeurs sur lesquelles on ne peut tergiverser. Je reste droit dans mes bottes et fidèle à ce qu'est une droite républicaine, celle de Chirac, en matière de sécurité, de travail, de tolérance vis à vis de l'autre. Comme disait Perben, on ne peut diriger une ville en clivant sa population".

Règlement de comptes ? "Non, je partage plus sa ligne politique, ses orientations politiques depuis la présidentielle. Je ne suis pas pour une France qui trie, je suis attaché à des valeurs républicaines. Je l'ai soutenu depuis toujoursTrop sont prêt à toutes les compromissions pour être élu. J'ai quitté les LR en début d'été 2022. J'y étais depuis 18 ans. On a bien vu dans quel état a été plongé le parti sous la présidence départementale de Gilles, faute de vie militante."

Siégant désormais dans l'opposition municipale, "information apprise en lisant info-chalon", Hervé Dumaine va même plus loin, se disant être "surpris de voir des proches de Xavier Bertrand cautionner de tels positionnements".

Mais alors comment passer d'un militant LR au soutien d'Emmanuel Macron ? "Je soutiens un candidat pas Macron, ce n'est pas la même chose. On peut reconnaître que pendant 2 ans, Louis Margueritte a fait son travail de député. Il a été proche des Chalonnais et à leur écoute. Il a une connaissance fine des rouages de l'Etat. Quel dommage que le maire ne soit pas appuyé sur lui , sur ses compétences pour permettre à notre ville de se développer. ll y a gens de gauche comme de droite qui sont excellents."

Pourquoi ne pas démissionner ? "Les Chalonnais m'ont élu sur une liste dont je ne partage plus les convictions politiques mais je pense être encore utile au service des Chalonnais." Accusé par certains d'avoir des ambitions politiques, Hervé Dumaine répond aussitôt, " ce n'est pas d'actualité".

Un soutien affirmé à Louis Margueritte qui devrait susciter une vague de commentaires au sein de la majorité municipale et de la droite chalonnaise, "mais je vous rassure, je ne suis pas le seul, dans les élus de la majorité municipale, à penser ce que je pense".

Laurent GUILLAUMÉ