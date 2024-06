Collège Saint-Charles : les jeunes sportifs mis à l’honneur ce mardi

Ce mardi 25 juin, le collège Saint-Charles organisait une réception en l’honneur des jeunes sportifs de la section aviron et ceux bénéficiant de l’aménagement Golf.

En effet, ces derniers ont participé au championnat de France UNSS dans leurs catégories.

Et on peut dire que nos chalonnais ont fait honneur à leur collège avec d’excellents résultats obtenus !

Du côté du Golf, pour la toute première année de participation, l’équipe composée de 5 jeunes a terminé Championne académique et inter-académique ainsi que 5ème au Championnat de France.

Côme Longinotto, a quant à lui, obtenu son diplôme de jeune arbitre et aura l’honneur d’arbitrer un trou à l’ Open de France au Golf National en octobre prochain, rien que ça !

Liloubrune GERHART, de son côté, a été validée jeune coach nationale.

Concernant la section sportive aviron, la trentaine de jeunes rameurs ont explosé les records cette année avec deux titres de champions : indoor et estival ainsi qu’un très bon classement général : 6ème pour les garçons, 12ème pour les filles, 17ème pour le bateau mixte et 12ème pour le classement général par établissement.

Ainsi, ce mardi, Jean-Pascal Troubat, Chef d’établissement a remis trophées et médailles en présence de Laurent Pieroni, coach de l’équipe d’aviron (du cercle d’aviron de Chalon sur Saône), Ludovic Dugenest, responsable de la commission Jeunes du club de Golf de Chalon, Jean-Pierre Boulay, professeur d’EPS et responsable de la section aviron et André Coupat, représentant le cercle d’aviron chalonnais.

Plusieurs parents avaient également fait le déplacement pour assister à cette remise de prix.

Jean-Pierre Boulay et Ludovic Dugenest ont d’ailleurs tous deux souhaité remercier l’ensemble des parents des jeunes pour leur investissement dans la pratique sportive de leurs enfants.

Ils ont aussi salué leurs jeunes pour leur engagement sportif : au delà des résultats, ils ont mis en exergue leur détermination, leur esprit d’équipe et leur exemplarité.

Tout ce petit monde s’est ensuite réuni autour du verre de l’amitié afin de partager un moment festif et convivial.

Amandine CERRONE.