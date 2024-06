En Côte d'Or, l'épisode orageux pourrait être très violent dès 16H - La préfecture invite chacun à la plus grande prudence et arme son centre opérationnel départemental

Une vigilance qui concerne indirectement la Saône et Loire, placée elle-aussi en vigilance orange.

Le département de la Côte d’Or est placé en vigilance orange pour orages violents à partir de 16H et jusqu’à minuit aujourd’hui samedi 29 juin.

Selon les prévisions, les orages seront accompagnés de rafales de vent de 80 à 100 km/h et pouvant aller jusqu’à 120 km/h localement, de forts cumuls de pluie de l’ordre de 70 à 80 mm sont attendus ainsi que des chutes de grêle avec possiblement des grêlons de 5 cm.

La préfecture de la Côte-d’Or invite les maires et organisateurs d’événements à annuler tout événement devant se dérouler en extérieur.

Elle les invite également à rester vigilants et à prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des populations et des biens.

Le préfet de la Côte-d’Or a décidé d’activer à 16H un centre opérationnel départemental en préfecture afin de suivre l’évolution de la situation et prendre les décisions opérationnelles avec l’ensemble des services compétents.

La préfecture invite chacun à rester vigilant et à adapter ses activités extérieures aux risques induits par cette possibilité d’orages localement violents.