LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - Fatima Kouriche (Nouveau Front Populaire) dénonce le maintien de candidature de Louis Margueritte

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU NOUVEAU FRONT POPULAIRE

Tous les candidats du Nouveau Front Populaire arrivés en troisième position ont pris clairement leurs responsabilités en retirant leur candidature et en appelant à faire barrage à l’extrême droite.

Alors que Gabriel Attal appelle au "désistement" des candidats Ensemble en 3e position, lorsque le RN risque d'être élu, Louis Margueritte et Marie Claude Jarrot ont pour l’instant décidé de maintenir leur candidature.

Cette décision est la porte ouverte à l’élection d’un candidat de l’extrême droite dans notre circonscription.

Face au risque d’arrivée au pouvoir de l’extrême droite, nous appelons les électrices et les électeurs qui ont apporté leurs suffrages à Louis Margueritte et Marie Claude Jarrot à barrer la route aux candidats du Rassemblement National et à voter pour le Nouveau Front Populaire.



Nous invitons tous les électeurs et électrices à un APÉRO DÉBAT mercredi 3 juillet à 19h à la Maison des syndicats

Photo @info-chalon.com