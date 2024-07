ELAN CHALON - Jamel Morris signe à l'Elan

L’Elan Chalon vous informe de la signature du poste 2 américain Jamel Morris.

Sorti de l’Université de Fairmont State (NCAA2) en 2016, cet arrière d’1,90m natif de l’Ohio, qui peut aussi évoluer sur le poste de meneur a démarré sa carrière européenne en 3ème division italienne. Après une saison en G-League, il s’engage au KK Split en Croatie où il est resté deux années avant de rejoindre le Legia Varsovie en Pologne (17,4 points, 3 rebonds et 2,9 passes), puis d’achever 2020/2021 à Orléans en Jeep Elite (15 matchs à 7,9 points de moyenne).

La saison suivante il terminera 5ème marqueur de la ligue allemande avec Weissenfels (16,6 points, 2 rebonds, 2,7 passes et 42,5% à 3 points), lui ouvrant les portes d’une équipe d’Eurocup lituanienne, Lietkabelis en 2022/2023 (15,1 points, 1,8 rebonds et 2,4 passes, ½ finaliste du championnat).

La saison dernière il évoluait à Brindisi en Italie où l’équipe a eu du mal à fonctionner et a terminé à l’avant dernière place.

Joueur polyvalent, combattif, doté d’une belle adresse à 3 points (toujours entre 34 et 43% durant sa carrière), Jamel est marié et papa de deux enfants.





Réaction de Savo Vucevic

"Nous avions déjà voulu recruter Jamel la saison dernière mais il avait opté pour un club qualifié en FIBA Europe Cup. C’est un joueur qui a fait ses preuves en Eurocup et qui pourra nous apporter non seulement au scoring mais également dans la création."