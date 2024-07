LEGISLATIVES - " Notre pays, quoi qu’il arrive le 7 Juillet, sera à reconstruire politiquement et démocratiquement" pour les élus PRG de Saône et Loire

Le 30 Juin plus de deux tiers des électeurs se sont déplacés aux urnes. Un votant sur trois a choisi le Rassemblement National.

Nous prenons acte du choix politique de ses électeurs, même si nous ne le partageons pas et que cela nous attriste : ils croient au messie Bardella avec ses réponses simplistes et soi-disant sociales, qui exploitent le sentiment d’exclusion de nos territoires ruraux .Elles ne feront que provoquer haines entre les Français, rendront des gens malheureux, alors que nous devons reconstruire une paix sociale.

Le PRG avait au lendemain de la dissolution, alerté sur le risque d’une convocation immédiate des électeurs qui ne permettait pas d’élaborer un projet alternatif viable.

Nous avions aussi contesté la stratégie mortifère des deux blocs.

On ne fait pas barrage au RN porté par 11 Millions d’électeurs, on le combat démocratiquement, avec détermination et humilité.

Les élus hors RN le 7 Juillet au soir seront ceux d’un front républicain et non ceux de leur parti.

Ils auront la responsabilité historique de bâtir une majorité de transition, démocratique et républicaine, pour permettre à la France de réparer l’immense fracture du pays qui s’est exprimée le 30 Juin et qu’il convient de regarder en face.

Notre pays, quoi qu’il arrive le 7 Juillet, sera à reconstruire politiquement et démocratiquement.

Dans ce cadre le PRG salue les désistements républicains et souhaite que les électeurs permettent de mettre en échec le projet du RN

En Saône-et-Loire nous souhaitons l’élection de Benjamin Dirx, Josiane Corneloup, Rémy Rebeyrotte, Cécile Untermaier, Fatima Kouriche.

Aux électeurs de faire leur choix en leur âme et conscience.

Tristan Bathiard Président de la fédération PRG 71

Claudette Brunet Lechenault Conseillère départementale

Francine Chopard Conseillère régionale.