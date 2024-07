50 ans du Rugby Club de Givry : trois chanceux ont gagné le gros lot !

Ce mercredi 26 juin, le club avait convié les trois gagnants des gros lots à une petite réception accompagné par leurs très généreux sponsors.

Ainsi, Julien, Richard et Muriel et Jean-François ont respectivement remporté un baby-foot, un barbecue et une télévision !

Laurent Pierre de l’entreprise René Pierre ainsi que Stéphane Vassal, directeur de chez Jardiland, étaient présents pour remettre les lots aux gagnants.

Le club de rugby remercie vivement l’ensemble des sponsors* participants pour leur soutien sans qui cette grande tombola n’aurait pu avoir lieue.

Christophe Hennecard, président du club et Richard Franck, vice-président ont souhaité aussi remercier la résidence des 7 fontaines de Givry pour avoir fabriquer les fleurs bleues et blanches qui ont décoré le stade, les deux arbitres des matchs amicaux : Nicolas Lecoin et Cyril Da Costa ainsi que tous leurs dirigeants et bénévoles pour l’organisation de ce cinquantenaire !

Cette petite réception s’est terminée par un moment convivial autour du verre de l’amitié.



Amandine Cerrone.

*Liste des sponsors : René Pierre Crissey, Jardiland Chatenoy le Royal, domaine Drain Jambles, Joly isolation ventilation Givry, appel Cuisine Chalon, brasserie le Délia Chalon, Tb Automobiles Dracy, Restaurant chez Jules Chalon.