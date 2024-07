Haltérophilie Musculation Club Chalonnais (Strong) : Marine Servant remporte le Grand Prix de la femme la plus forte du Morvan

Encore un titre de plus à l’HMCC !

S’il y a bien un club qui a le vent en poupe c’est l’HMCC (Haltérophilie Musculation Club Chalonnais) Présidé par Thierry Genieux, et situé 35 rue Hoche à Chalon-sur-Saône.

En effet, le club peut se vanter d’avoir dans ces rang non seulement Jad Ouasli-Petitjean, Champion de France et Champion du Monde de développé couché 2024 mais aussi, Mathieu Beauvois, vice-champion de France de strong (2023) et sa compagne Marine Servant, championne de France 2023 de strong et récemment détentrice pour la troisième année consécutive du Grand Prix de la femme la plus forte du Morvan (2024).

Une compétition où trois autres athlètes chalonnais de Strong de l’HMCC se sont illustrés : Julie qui termine 3ème du classement général et qui remporte une épreuve – Annaé qui remporte une épreuve – Corentin qui termine 4ème chez les hommes.

Aussi, mercredi 3 juiIlet jour d'entrainement, info Chalon a posé quelques questions à Marine :

Marine comment s’est passée cette compétition de Strong du Grand Prix du Morvan ?

M.S : « Plutôt bien pour moi car je remporte cette compétition pour la 3ème année consécutive. Nous nous sommes retrouvées une dizaine de concurrentes le 2 juin à Etang / Arroux pour disputer le Grand Prix de la femme la plus forte du Morvan et je dois dire qui si j’ai gagné, j’ai trouvé le niveau de mes adversaires supérieur à l’année dernière ! ».

Combien et quels genres d’épreuves avez-vous-eu à relever?

M.S : « 6 épreuves en tout ! L’épreuve des griffes où il fallait tenir des charges le plus longtemps possible, l’épreuve du fermier, c'est-à-dire deux valises chargées dans chaque main et aller le plus loin possible, la course d’objets lourds... Pour terminer les Atlas Stones, des grosses pierres rondes que l’on doit soulever et positionner à leur emplacement ! ».

Pour les autres femmes qui voudraient se lancer dans ce sport quel est votre âge et depuis combien de temps faites-vous du strong ?

M.S : « Alors j’ai 34 ans, j’ai commencé il y a 3 ans et j’ai déjà obtenu un titre de championne de France et 3 de ‘Femme la plus forte du Morvans’ ! ».

Quels sont les qualités requises pour qu’une femme tente se sport ?

M.S : « Il faut toujours croire en soi ! Nous, les femmes on est bien plus forte que ce qu’on peut se laisser faire croire par la société. Ce sport est accessible à tout le monde et de toutes les morphologies. Bien sûr, il est conseillé de s’entrainer pour éviter les blessures ! ».

J.P.B