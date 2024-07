LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - André Accary réaffirme son soutien à la candidature de Gilles Platret

5ème circonscription de Saône-et-Loire : Communiqué d’André ACCARY



En vue du second tour des élections législatives de ce dimanche 7 juillet 2024, j’apporte mon soutien à Gilles PLATRET dans la 5ème circonscription de Saône-et-Loire.

Comme je l’ai toujours dit, je refuse les partis extrémistes et je ne m’attache pas aux étiquettes politiques nationales, privilégiant toujours les personnes qui agissent au quotidien sur le terrain, obtiennent des résultats et répondent aux préoccupations de nos concitoyens.

Des qualités que possède indéniablement Gilles PLATRET .

Au regard du contexte politique national, il sera essentiel de pouvoir compter sur des députés qui connaissent les dossiers et œuvrent avec pragmatisme sur le territoire.

Je ne doute pas que nous pourrons compter sur Gilles PLATRET pour représenter la Saône-et-Loire avec détermination à l’Assemblée Nationale.



André ACCARY

Président du Département de Saône-et-Loire