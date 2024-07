LEGISLATIVES - 4e circonscription de Saône et Loire - Les écologistes de Bourgogne-Franche Comté mobilisent pour un barrage contre l'extrême-droite

Dimanche 7 juillet, l'enjeu est immense pour notre pays, pour nos droits et libertés, toutes et tous nous devons participer à l'élection d'une Assemblée Nationale qui ne soit pas dominée par l'extrême droite et qui permette de consacrer l'action publique aux enjeux vitaux de notre époque , action climatique, respect du vivant et de la santé, justice sociale, amélioration de notre démocratie ... Toute abstention serait une aide précieuse pour le Rassemblement National qui n'a jamais défendu le peuple dans ses votes mais que divers mécontentements ont placé en tête au premier tour. Mécaniquement, s'abstenir rendrait complice d'une installation au pouvoir d'ennemis implacables de la démocratie, pour la première fois depuis la Libération en 1945. Liberté ? L'extrême droite au pouvoir, partout, toujours, s'attaque aux libertés, aux syndicats, à la justice, à la liberté de la presse, aux

opposants . Egalité ? L'extrême droite au pouvoir engage partout des politiques de discrimination qui divisent et oppriment selon l'origine, la religion ou le

genre et l'orientation sexuelle. Fraternité ? L'extrême droite au pouvoir s'appuie sur une oligarchie richissime et éloigne tout progrès de la justice sociale, elle conforte les inégalités financières et détruit les services publics. Partout pour ce deuxième tour historique les écologistes appellent à éviter toute élection de député d'extrême droite. Dans notre quatrième circonscription de la Bresse, de Tournus et du Val de Saône, de Chalon Nord, nous appelons à voter pour Madame Cécile Untermaier * pour la justice sociale et la hausse des salaires

* pour la poursuite de son travail de terrain et de son action parlementaire

en faveur des droits de chacun et chacune

* pour la santé, en protégeant notre environnement naturel et en limitant

les polluants qui détruisent le vivant * pour les projets de nos territoires