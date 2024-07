Législatives 3e circonscription - Territoires de Progrès appelle tous les démocrates et républicains à voter Remy Rebeyrotte

Communiqué de presse

« Le Rassemblement National : son vrai visage. La succession du patriarche Jean-Marie Lepen est assurée ! »



La presse nationale a révélé que de nombreux candidats investis par le Rassemblement National au 1er tour des législatives sont tout à fait dans la ligne traditionnelle du Front National.

- Calvados : candidate coiffée d’une casquette nazie

- Mayenne : pour justifier qu’elle n’est pas raciste, une candidate déclare « j’ai un ophtalmo juif et un dentiste musulman »

- Jura : un candidat qualifié pour le 2ème tour est inéligible car sous curatelle

- Côte d’Armor : un candidat déclare : « je ne suis pas raciste, je n’ai pas écrasé avec ma moto le curé noir dont j’ai reçu la bénédiction »

- Haut-Rhin : la candidat RN de la 1ère circonscription déclare que Jean-Marie Lepen est un personnage qui l’a inspiré et que sa déclaration « les chambres à gaz, point de détail de l’histoire » n’a pas de caractère antisémite

Ces exemples choisis, parmi de nombreux autres, ne sont pas des accidents de campagnes, mais révèlent la vraie nature de l’extrême droite. Pour d’autres exemples, il suffit de se référer à la carte sur le lien suivant : https://www.tourdefrancedelahonte.fr/

Territoires de Progrès appelle tous les démocrates et républicains à voter Remy Rebeyrotte et Danièle Picard qui combattent depuis toujours ces idées de haine et de fracturation de notre société.

Jean-Jacques Bougault, délégué régional TDP