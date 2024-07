Législatives : " Le 7 juillet, humanistes et démocrates, sauvons la République !" dixit le groupe Écologistes & Solidaires

Communiqué de presse

La campagne de second tour des élections législatives touche à sa fin. Ce sera un jour de vérité pour notre République et notre démocratie.

Soutenir et voter pour les candidat-es Nouveau Front populaire, Ensemble et Les Républicains, qualifié-es face au RN, c’est éviter une majorité d’extrême droite à l’Assemblée nationale. Cette campagne a mis en lumière la menace très grave que fait peser l’extrême droite sur notre cohésion sociale, nos libertés démocratiques, les droits sociaux et l’environnement.

On ne va pas essayer l’extrême droite, on sait quand ça commence, mais jamais quand cela finit !

Nous devons tout faire pour sauver notre République, garantir la paix civique et la sécurité de toutes et tous. On ne peut pas trier les Françaises et les Français en fonction de leur origine. Il est temps de revenir au calme et au dialogue, d’apaiser ce pays et de lui redonner sa fierté républicaine.

Dimanche 7 juillet, chaque voix va compter, envoyons un signal très fort pour restaurer la confiance.

Claire Mallard, présidente du groupe Écologistes & Solidaires

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté