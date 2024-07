LEGISLATIVES - 5ème circonscription de Saône-et-Loire - quelques thèmes abordés par Gilles Platret (Divers Droite)

Jeudi 4 juillet, le candidat «libre et indépendant» Gilles Platret (Divers Droite) pour la 5ème circonscription de Saône-et-Loire, et son suppléant, Frédéric Borne, donnaient rendez-vous aux Chalonnais et Grand-Chalonnais pour un apéritif républicain au jardin botanique du Parc Georges Nouelle. L'occasion de revenir sur quelques thèmes abordés dans son programme. Plus de détails avec Info Chalon.