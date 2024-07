Rugby. : Le CRC déjà dans la nouvelle saison 2024 - 2025

Toujours dans l’attente de la constitution des nouvelles poules régionales, le Châtenoy Rugby Club a cependant fait un point sur la saison écoulée lors de son assemblée générale statutaire.

Rapport moral, rapport d’activités, rapport financier, quoi de plus logique pour une telle réunion clôturant une saison aux objectifs réalisés puisque le maintien en Régionale 2 du groupe Seniors est assuré par la 6e place; que l’école de rugby a réussi son développement au niveau des jeunes du baby rugby au U11; que la trésorerie est saine ayant trouvé (enfin) une stabilité grâce à une gestion bien tenue.

En place pour la saison prochaine

Tout un ensemble permettant de voir un avenir plus serein et des perspectives sportives pour les saisons futures et particulièrement pour celle qui s’annonce sachant que des entrainements Seniors ont lieu jusqu’au 26 juillet et qu’une reprise est prévue pour le mardi 20 aout 2024. Un changement pour le groupe Seniors qui aura ses entrainements le mardi et le vendredi.

Un groupe qui attend avec impatience la composition des poules de Régionale 2 pour la saison 2024 - 2025. Il se murmure un Championnat en 2 poules de 6 qualifiant ensuite les 4 premiers pour une phase finale. Un objectif a été clairement fixé par le coach Rudy Léger : accession en Régionale 1 ( ex division d’Honneur ). Rappelons que le CRC engage deux équipes en Championnat Régional 2, une équipe B faisant également une compétition permettant ainsi à tous les joueurs de jouer et d’avoir ainsi du temps de jeu. Des départs et des arrivées sont annoncés, comme il se doit en inter saison.

L’école en plein essor

La fierté des dirigeants du club ( trop peu nombreux hélas), est de voir se développer l’école de rugby grâce à la volonté des encadrants des groupes d’âge allant du baby-rugby U6, avec les U8 en espérant pouvoir recruter encore à ce niveau dès la rentrée scolaire et bien évidemment les U10 qui voient arriver des enfants former au club. Pour les U11 - U12, une entente continue avec le club chalonnais du RTC pour diriger les enfants sur ce club lors des compétitions.

Des accords intelligents sont en place depuis quatre ans pour développer le rugby, par le RTC sur les communes avoisinantes et des actions éducatives vont continuer dans les écoles de Chatenoy le Royal.

Reste cependant à régler le problème de la formation d’éducateurs pour encadrer et renforcer l’équipe existante ce qui permettrait entre autres de construire une équipe U12 au CRC. Ensuite ces jeunes pourront continuer en se dirigeant sur le RT Chalon.

Il faut également souligner l’engagement des parents au sein de l’école à tel point que certains d’entre-eux ont décidé de se mettre au rugby loisir à travers le rugby touché à 5. Nous y reviendrons bientôt.

Un partenariat important

Lors de cette assemblée générale statutaire les remerciements présidentiels sont allés en direction de tous les partenaires qu’ils soient municipaux ou en direction du Grand Chalon et du Département pour les aides financières; pour les partenaires privés qui soutiennent financièrement et matériellement le CRC; pour les dirigeants qui s’investissent pour chaque match ou pour les manifestations; pour les parents qui aident au sein de l’école et bien évidemment à tous les joueurs qui portent el maillot jaune et bleu du CRC.

Ceci a permis à Henri Lombard, adjoint aux sports et représentant le maire Vincent Bergeret, de faire part de sa satisfaction de voir le club aussi bien dirigé, tout en retenant les différentes propositions d’aménagements que souhaiterait le club.

De son coté le représentant du Président de l’OMS a rappelé les dispositions du médecin au sujet des visites médicales assurées gratuitement au sein du Centre Médico Sportif.

JC Reynaud