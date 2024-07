JDNE, la nouvelle enseigne implantée à Champforgeuil, sponsor de l’équipage "Bischoff Team" engagé au "Rallye Bourgogne Côte Chalonnaise".

Qui est JDNE ?

En 2011, après 16 ans dans la fabrication de fenêtres et être devenu commercial dans le domaine, Jean-Daniel Essertel a fait le grand saut et a créé avec Nadia-Cécile son épouse sa propre entreprise en menuiserie à Etupes dans le Doubs.

L’entreprise familiale JDNE d’une quinzaine d’employés s’est développée au-delà de la région montbéliarde en décrochant des marchés sur le secteur du chalonnais, elle est spécialisée dans la vente et la pose de fermetures.

Le besoin s’est très vite fait sentir de créer une antenne sur la Saône et Loire afin de minimiser les déplacements et surtout éviter de "déshabiller" le site d’Etupes pour réaliser les chantiers chalonnais.

Champforgeuil comprend 4 personnes : Julien Bernaud technico-commercial, Charlène pour la partie administrative et 2 monteurs.

JDNE est sponsor d’un équipage de rallye : Joris Bischoff et Jennifer Divoux de "Bischoff Team".

Le rallye

Ce samedi 5 juillet c’était l’effervescence lors de la porte ouverte au 81 avenue de Paris à Champforgeuil avec en vedette la présentation de la 206 Rc pilotée par Joris Bischoff assisté de sa copilote Jennifer Divoux.

Les deux passionnés de rallye sont membres de l’association Bischoff Team et ont couru au Rallye Bourgogne Côte Chalonnaise ce week-end.

Le rallye, c’est une affaire de famille et la 206 Rc est préparée par le père de Joris avec un sponsoring par Jean-Daniel et Nadia Essertel (JNDE). Tout le monde était présent sur le terrain pour suivre la course.

Les deux jeunes pilotes alsaciens ont réalisé une belle performance en terminant 15ème sur les 86 équipes qui ont terminé la course sous une pluie battante.

Les images parfois impressionnantes de la course sont visibles sur YouTube.

JDNE fait actuellement des promos sur les volets roulants, à retrouver sur son site JDNE.fr

C.Cléaux