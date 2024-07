LEGISLATIVES - 3ème circonscription de Saône-et-Loire - «50,06 % : Merci !» (Aurélien Dutremble, député du Rassemblement National)

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude aux 26 523 électeurs de la 3ème circonscription de Saône-et-Loire qui ont voté pour ma candidature et le programme de Jordan Bardella et de Marine Le Pen, malgré toutes les alliances contre nature et les petits arrangements locaux.

Grâce à vous tous qui ne vous êtes pas laissés intimider par le climat anti-RN exacerbé de ces dernières semaines, j'ai pu gagner ce scrutin face au sortant, Rémy Rebeyrotte. MERCI À TOUS !

Votre confiance m'honore et je saurai m'en montrer digne. Maintenant que je suis votre député élu, je vous renouvelle mon engagement donné en campagne : Vous pourrez toujours compter sur mon dévouement et ma fidélité à votre service. Mon «quoiqu'il en coûte» sera la mise en œuvre du programme de Jordan Bardella que vous avez plébiscité par majorité pour cette XVIIème législature.

Bien à vous.

Aurélien Dutremble

Député de la 3ème circonscription de Saône-et-Loire