"Bon, alors qui tu vois, toi,... à Matignon ?"

L'heure est aux grandes négociations et bien sûr, les deux sénateurs de Saône et Loire, Jérôme Durain (PS) et Marie Mercier (LR) ont profité de l'inauguration de la passerelle de Saint-Rémy pour échanger un petit moment sur la situation politique du moment, en toute discrétion. Un petit moment qui ne nous aura pas échappé.

L.G