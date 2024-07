CARNET BLEU - Bienvenue à Hassan

Hassan KABA est né le 26 juin à la maternité du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône. Il est le sixième enfant de la famille recomposée de Diakhoumba GURASSY et de Mohamed KABA après Fatima, 18 ans, Kabinet, 17 ans, Fatou, 6 ans et demi, Mama, 3 ans et demi, et Fanta, 2 ans et demi. Le papa est fraiseur. La famille réside à Chalon-sur-Saône. Nous adressons nos félicitations aux parents et nous adressons tous nos vœux de bonheur au bébé.