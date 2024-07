La section des Jeunes Sapeurs-Pompiers de Chalon remet un chèque de 1 300 € à l’association « Un avion, Un enfant, Un rêve »

L’engagement citoyen fait partie de la formation des jeunes sapeurs-pompiers (JSP). La section de Chalon, placée sous le commandement du sergent-chef Régis Mittoux et qui compte une vingtaine de membres, en a fait une de ses priorités. Depuis trois ans, dans le cadre d’un partenariat, les JSP chalonnais participent grandement à la vie de l’association « Un avion, Un enfant, Un rêve ». C’est ainsi que le 15 juin dernier ils ont brillamment animé le grand final de la 22e édition, en compagnie de la Section Aérienne de la Gendarmerie de Dijon, de l’équipe de voltige de l’armée de l’Air et de l’Espace et de l’équipe Phénix des Ambassadeurs parachutistes de l’armée de l’Air et de l’Espace.

Mais ce n’est pas tout. Les JSP de Chalon avaient également en charge la vente des grilles de la traditionnelle tombola, qui a rapporté un peu moins de 1 300 €. Une somme que l’Amicale des sapeurs-pompiers de Chalon a légèrement abondé pour faire un compte rond. C’est donc un chèque d’un montant de 1 300 € que le sergent-chef Régis Mittoux a remis à Benoît Leduc, président de l’association « Un avion, Un enfant, Un rêve », au cours d’une sympathique réception, qui s’est déroulé ce mercredi 3 juillet à la caserne Etienne Royet en présence bien évidemment des JSP, lesquels viennent de s’illustrer au rassemblement technique national à Angers.



Gabriel-Henri THEULOT