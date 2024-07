La Saône et Loire placée en vigilance orange ce lundi

Avec des températures qui dépasseront les 30° degrés au fil des heures ce lundi, les prévisions météorologiques ne sont pas au beau fixe pour la soirée de lundi. Saône et Loire mais aussi la Côte d'Or ont été placés en vigilance orange aux orages notamment pour la soirée de lundi à mardi. Par endroits, la grêle pourrait s'inviter et être particulièrement violente notamment sur l'Est du département et le Sud-Est. La prudence sera de mise pour la soirée de lundi.