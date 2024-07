Un lundi en fin d'après-midi très orageux

Météo France a placé 22 départements en vigilance orange aux orages « cet après-midi et ce soir ». Un « épisode orageux marqué » y est attendu. Ça concerne l’Aube, de la Côte-d’Or, du Doubs, du Jura, de la Haute-Marne, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle, de la Nièvre, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Haute-Saône, de la Saône-et-Loire, des Vosges, de l’Yonne et du Territoire de Belfort.

Lundi 15 juillet après-midi, des orages éclateront entre la Bourgogne et l'Aube. Ils seront parfois violents, et circuleront rapidement vers l'est et le nord-est.

Sous ces orages, des phénomènes violents sont attendus :

- des chutes de grêle marquées (grêlons de plusieurs centimètres de diamètre possibles) ;

- de violentes rafales de vent : 90 à 100 km/h, voire localement plus ; - de fortes pluies : 20 à 30 mm, voire 40 mm en peu de temps ;

- de nombreux impacts de foudre.

À l'arrière de cette dégradation orageuse, des averses localement orageuses restent possibles. Le temps redevient calme en milieu de nuit de lundi à mardi.