Naviguer à la Fête Nationale !

Malgré des conditions plutôt molles, la régate s'est finalement déroulée dans le sens du courant, offrant aux skippers un exercice de navigation original. Parmi eux, c'est finalement Gouetchou-JC Micol et O Bonfillou qui l'a emporté, devançant Oasis-P Adida et Hocalo-JL Michaud et JP Lambert sur le podium. Les coupes ont été remises par les représentants de la mairie Madame Brédoire et M Rochette et de JL Durand de l'Office Municipal des Sports.

"On a dû s'adapter aux conditions, mais l'essentiel était de prendre du plaisir sur l'eau et de célébrer dignement la Fête Nationale", commente un adhérent du Yacht Club., lunettes de soleil sur le nez et sourire fendu jusqu'aux oreilles. Avec une quinzaine de bénévoles mobilisés pour l'organisation, la régate aura encore une fois témoigné du dynamisme du YCC.

Rendez-vous pour les prochains stages samedi 27 juillet et du 19 au 23 août.