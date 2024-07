AVIS DE DECES - Monsieur Michel PERNOT

CHÂTENOY-LE-ROYAL



Martine et Dominique MARTIN,

Sylvie PERNOT et Gérard GUILLOT,

ses filles et ses gendres ;

Frédéric, Aurélie, Annabelle, David, Grégory, ses petits-enfants et leurs conjoints ;

Mathieu, Thomas, Maëlys, Luka, Alan, Liam, Tim,

ses arrière-petits-enfants,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Michel PERNOT

survenu le 12 juillet 2024,

à l'âge de 93 ans.

La cérémonie sera célébrée mercredi 17 juillet 2024, à 11h15 en la salle de cérémonies du crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

Michel a rejoint son petit-fils,

Nicolas

décédé en 2001

son épouse,

Claudette

décédée en 2017,

et sa fille,

Annie

décédée en 2020.