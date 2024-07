AVIS DE DECES - Monsieur Jacques REBILLARD

VARENNES-LE-GRAND - OUROUX-SUR-SAÔNE



Isabelle et Pierre MEZARA,

Béatrice et Gérard CHUPIN,

Denis et Nelly REBILLARD,

ses enfants et leurs conjoints ;

Hélène et Arnaud, Cyrille, Michaël, Marie-Elise, Baptiste, Alex,

ses petits-enfants ;

Joshua, Nathanaël, Sacha, Constance, Alice, Gaspard,

ses arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jacques REBILLARD

survenu le 15 juillet 2024, à l'âge de 88 ans.

La cérémonie sera célébrée vendredi 19 juillet 2024, à 11h15 en la salle de cérémonies du crématorium de Crissey.

La famille remercie l'ensemble du personnel de la résidence Akesis de Dracy-le-Fort pour sa gentillesse et son dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Jacques a rejoint son épouse

Odette

décédée en 2007.