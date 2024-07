AVIS DE DECES - Monsieur Daniel BOULIGAUD

CHALON-SUR-SAÔNE



Jacqueline BOULIGAUD,

son épouse ;

Gilles et Martine TOUTÉE

Marc, TOUTÉE,

Brigitte et Bernard BLANCHOT

ses enfants de cœur,

ses petits-enfants, et

arrière-petits-enfants de cœur,

ont la tristesse de vous faire part du décès de



Monsieur Daniel BOULIGAUD

Ancien combattant d'Algérie

survenu à l'âge de 83 ans.

Ses obsèques civiles auront lieu le vendredi 19 juillet à 9h15, au crématorium de Crissey.

Ni plaques, ni fleurs.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.