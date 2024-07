AVIS DE DECES - Monsieur Martial KERBOAS

CHALON-SUR-SAÔNE



Viviane Kerboas,

son épouse ;

Gwenaël Kerboas et Marie Illés,

Yann et Patricia Kerboas,

Loïc et Agnès Kerboas,

ses enfants ;

Hervé et Agnès Savoy,

Bruno Savoy,

ses enfants de cœur ;

ses petits-enfants

et arrière-petits-enfants ;

Georgette Kerboas,

Josiane Monin,

ses belles-sœurs ;

ses neveux et nièces ;

les familles Kerboas, Longet, Monin,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Martial KERBOAS

Capitaine de Marine Marchande

Chevalier du Mérite Maritime

survenu à l'âge de 78 ans.

Ses obsèques auront lieu le vendredi 19 juillet 2024,

à 15h15, au crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques mais des dons au profit de la recherche contre le cancer.

La famille remercie le service de médecine interne du centre hospitalier William Morey à Chalon sur Saône pour leur gentillesse.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.