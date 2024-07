AVIS DE DECES - Madame Marie-Thérèse LEQUIN

CHALON-SUR-SAÔNE



Nathalie, Christelle et Eric ; ses enfants. Xavier Antezac ; son gendre. Grégoire et Edouard ses petits-fils, Annie Bouchy sa cousine et son époux, Marthe Lequin sa tante, la famille Berçot, parents et amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie-Thérèse LEQUIN

survenu le 18 juillet 2024,

à l'âge de 78 ans.

Marie-Thérèse repose au centre funéraire,115 av Boucicaut.

La cérémonie aura lieu mercredi 24 juillet 2024, à 14h30, en l'église Saint-Cosme à Chalon-sur-Saône. Pas de plaque, condoléances sur registre.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.