La chalonnaise Krystel Cotelle publie son 4e ouvrage : ‘Poésie de l’image’

Après ‘En plein vol, dialogues et confidences’, un livre qui fait du bien ! puis ‘Ariane et la forêt mystérieuse’, un conte pour pré-adolescent mais pas seulement (réjouissant de 10 à 110 ans !) plein d’espoir et de résonances actuelles, et ‘L’autre bout de monde’, un texte puissant, l’auteure nous livre un ouvrage mariant textes poétiques et tableaux réalisés grâce à des consignes précises confiées à l’Intelligence Artificielle. Mais le travail ne s’arrête pas là, car devant les propositions générées par l’IA, il a fallu retravailler l’image pour lui donner ce supplément d’âme que seule la main de l’homme peut apporter, et ensuite lui attribuer une poésie.

Krystel, vos 4 ouvrages sont très différents les uns des autres, était-ce une de vos volontés d’aller explorer des genres différents ?

Pas spécialement. Je fonctionne à l'inspiration ; c'est elle qui décide. Je ne connais pas le fait de rester devant une page blanche et attendre. Je suis trop active pour cela. C'est même le temps qui me manque. Du coup, j'ai encore plusieurs livres à finaliser qui attendent l'édition...

Nous osons cette question : concernant les ouvrages en préparation précisément, nous emmèneront-ils également sur de nouveaux sentiers ?

Sans le faire exprès, il se trouve qu’ils seront encore très différents des quatre premiers : recueil de poésies, interviews de stars, développement personnel... Et j'aimerais écrire un autre roman. J'hésite entre plusieurs thèmes. Pour écrire un roman, j'ai besoin d'être tranquille... enfin, d'avoir au moins le temps de laisser se poursuivre en moi le fil de l'inspiration. Ces derniers mois, c'était impossible en raison d'une expérience théâtrale fort intéressante aussi.

Pour en revenir à ‘Poésie de l’image’, qu’est-ce qui vous a donné envie de travailler avec l’Intelligence Artificielle ?

J'aime la technologie, tout ce qui est efficace et gagne du temps. Et comme je travaille beaucoup sur ordinateur, en particulier la PAO, j'ai l'habitude de créer, modifier, jouer avec les images, les photos, etc. ; par exemple, j’ai toujours réalisé mes couvertures de livres moi-même. Je trouve passionnant de me confronter à l'IA, d'extirper le meilleur de ses possibilités, puis de corriger, retravailler ses propositions qui sont parfois absurdes... certaines sont belles, d'autres à revoir. Quand la base est bonne, cela vaut la peine de passer des heures à peaufiner l'image, le tableau. Je recrée ainsi un bras, supprime un pied en trop, rééquilibre une posture, remanie une chevelure, corrige des reflets, complète des natures mortes, bref, c'est à l'infini et toujours une surprise de confier ses directives à l'IA !

Jean-Louis Hivernat, Docteur en Lettres Modernes, dans la préface de ce Tome 1, parle de "photographies du quotidien", pouvez-vous nous en dire plus sur ce commentaire ? Et est-ce l’image qui sert la poésie ou l’inverse ?

Je pense que cet éminent poète, largement primé, a voulu exprimer que mes textes évoquent la vie quotidienne, mais aussi les rêves propres à chaque être humain, ses constatations, ses espérances, ses refus aussi. Par exemple, le tableau représentant le visage d'une femme africaine est accompagné d'un poème évoquant les combats pour libérer les femmes de certaines coutumes barbares, telles que l’excision, mais à mots couverts... comprenne qui voudra ; "du courage à la résistance, [...] la juste lutte des droits, [...] chasse l'inique voie, l'excise en poussière."

Est-ce l'image qui sert la poésie, ou la poésie qui épouse l'image ? Un peu des deux. Parfois, j'ai utilisé des extraits de poèmes pour habiller une image ; d'autres fois l'image a généré en moi une réponse avec des mots, des émotions, des sensations. Mais chacune reste indépendante, ouverte à toute interprétation... le lecteur reste libre dans sa lecture, sa contemplation.

Où trouver ‘Poésie de l’image’ ?

Sur commande, dans toutes les librairies ; sinon, auprès de l'auteure. Je me ferai un plaisir de dédicacer l'ouvrage sur demande. Les salons du livre sont aussi une belle occasion de rencontres entre les auteurs et les lecteurs. Pour ce qui est de Chalon, je serai présente au Cloître du Livre les 21 et 22 septembre, puis au Salon du Livre de Givry, le 20 octobre. Et en ce qui concerne l'été, je participerai au Marché Artisanal de Marly-sur-Arroux, le 18 juillet, ainsi qu'aux Estivales Gourmandes du Pays de Gueugnon, le 23 août. "Poésie de l'Image" est un cadeau original, agréable à feuilleter, à lire et relire, tout en étant très accessible à toutes sortes de lecteurs.

(pour écrire à l’auteure : https://www.atramenta.net/authors/krystel-cotelle/71965 )

SBR