L’ONG malgache Soakilonga reçoit un chèque de 3 000 € du Rotary Chalon Saint-Vincent

En mars dernier, à la salle des fêtes de Châtenoy-le-Royal, le rotary-club Chalon Saint-Vincent a organisé son salon Vins-Plaisirs 2024 au profit notamment de l’association l’Outil en Main du Grand Chalon et de l’ONG malgache Soakilonga.

Il y a un mois, Michèle Tarrit-Lotton, présidente du club service, a ainsi eu le plaisir de remettre un chèque d’un montant de 1 000 € à Bruno Deleuze, président de l’Outil en Main du Grand Chalon, dont les membres se sont donnés pour objectif de transmettre des savoir-faire manuels et artisanaux aux jeunes générations de la région chalonnaise.

Un don abondé par la Fondation Rotary

Et c’est toujours avec le même plaisir que la dirigeante du Rotary Chalon Saint-Vincent a remis ce jeudi 11 juillet un chèque d’un montant de 3 000 € à Rodolphe Zimmermann, chef de projets bénévole d’Antenna France, représentant Soakilonga, en présence d’Éric Sauty, nouveau président en exercice, et de Christian Verchère, responsable de la commission d’organisation du salon. La somme de 3 000 € représente le don du club, abondé par un doublement de la Fondation Rotary. L’an passé, le Rotary Chalon Saint-Vincent avait déjà apporté un soutien financier de 1 000 € à l’ONG malgache.

Le fléau de la malnutrition

Soakilonga a pour préoccupation majeure de lutter contre la malnutrition chronique, qui sévit sur l’île de l’océan Indien, notamment grâce à la prise en charge nutritionnelle et celle des soins médicaux pour les familles les plus démunies, les femmes enceintes et les enfants. En gérant trois centres distincts, qui permettent de distribuer quelque 84 000 repas par an. « La malnutrition touche 70 % de la population malgache et la lutte contre ce fléau est loin d’être terminée », a précisé Rodolphe Zimmermann, en remerciant au nom du docteur Josette Rakotohery, fondatrice de l’ONG, les rotariens chalonnais pour leur générosité. Ne pouvant se déplacer en Bourgogne, la médecin malgache leur avait adressé un message vidéo.

Gabriel-Henri THEULOT