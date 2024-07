Une vingtaine d’artisans et producteurs locaux au marché organisé par l’association "Saint-Rémy Environnement".

C’est sous un soleil de plomb que s’est déroulé le marché organisé par l’association san rémoise "St Rémy Environnement", une chaleur qui a recentré les visiteurs en fin d’après-midi.

Pourtant il y avait de quoi se désaltérer avec deux stands de bières locales, les bières de la "Brasserie des Plains Monts" et la "Brasserie 160", la buvette tenue par les adhérents de l’association organisatrice sans oublier les producteurs de vin du beaujolais Michèle et Gilbert Chevroton. Une autre spécialité a été très appréciée avec cette chaleur estivale : les glaces italiennes.

Le marché de producteurs, c’était aussi bien d’autres produits comme le miel de Sylvain Invernizzi, apiculteur à Ouroux, ceux à base de truite de "Poissons des Temps" (Pisciculture du Val de Saône) ou des crêpes, brioches, gâteaux confectionnés par la pâtisserie "Les P’tits plaisirs de Marie" avec des farines d’un producteur local Terres de Moulin Madame. Il faut dire que Marie a assuré la petite restauration le soir.

Ce marché regroupait une bonne diversité d’exposants, "Mick’clic" un atelier de dépannage et d’assistance informatique à domicile avec des ordinateurs reconfigurés sur son stand, Charlotte qui fait de l’aide informatique à domicile depuis mars 2022 dont la compétence peut servir à beaucoup en cas de difficultés avec l’utilisation d’un ordinateur. Pour ceux et celles qui sont passionnés par la photo argentique et de préférence en noir et blanc, ils ont pu s’arrêter pour admirer les clichés de Muriel Lacour de "Pro Argentique 21" à Beaune sans pour cela délaisser les stands de bijoux, de création d’objets en laine de Christelle Faure, de cadres en galets, les petits animaux au crochet (Amigurumi) d’Anne, pour les plus petits de très belles créations d’Eva : vêtements, doudou…. En tout, une vingtaine d’artisans et producteurs a fait étal devant la mairie.

En attendant le concert du "Trio Swing Me Tight", le public, dont certains élus, a pu se restaurer avec les préparations de Marie pâtissière d’Ouroux sur Saône.

C.Cléaux