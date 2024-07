Rétrospective de la saison pour la STEP, et les Jeux paralympiques en ligne de mire

Une petite réception le 17 juillet a réuni les sportifs de la STEP, ayant participé à l’un des championnats d’hiver ou d’été organisé par la fédération de Tir.

Cette saison, les tireurs de la STEP ont rapporté 5 titres de champion de France et 3 de vice-champion : et il reste encore les jeux paralympiques pour Cédric Fèvre .

Cédric a enchainé cette saison les diverses compétitions internationales : championnat du monde, coupes du monde et championnat d’Europe.

Il s’est entraîné assidûment pour décrocher son sésame pour les Jeux paralympiques, qui se dérouleront à Châteauroux, pour lui les 1er et 5 septembre. Ce sera sa 4ème participation à une olympiade, depuis son titre en Or à Londres en 2012.

Après l’énumération de tous les résultats de sa saison, on ne peut que lui souhaiter le meilleur pour cette échéance importante à venir.

Au niveau local, ce sont 25 tireurs qui ont participé aux compétitions en hiver, dont 13 se sont qualifiés pour le championnat de France : Pour décrocher le titre de champion de France en cible mobile pour Armando Conceicao, ainsi que celui de vice- champion en cible mobile mixte. Médaille d’argent également pour Cédric Fèvre, qui avait réalisé le meilleur score du match de qualification.

Pour la saison d’été, plusieurs championnats différents sont organisés, selon les disciplines :

Ecole de Tir : Emma et Savannah se sont qualifiées pour le championnat de France, en benjamines : c’est pour toutes 2 leur première année de tir sportif à la carabine.

Savannah sera sacrée championne de France : un bel exploit pour cette jeune tireuse.

4 tireurs ont participé au championnat de France IR 900, arbalète field à 35,50 et 65 mètres de distance.

13 participants aux championnats 25 et 50 mètres, dont 6 seront qualifiés pour le France, à Moulins : Stéphane Bruckert sera champion de France en discipline 3*40 et vice-champion au 60 balles couché. Un doublé et 2 belles médailles bien méritées.

4 tireurs également à la cible mobile, dont 2 iront à Lingolsheim, pour le championnat de France : Armando Conceicao fera le doublé avec 2 titres en or, dans les 2 disciplines tirées. Ce qui lui permet d’être 3 fois champion de France cette année. Félicitations !

Une saison très satisfaisante pour le Club, et qui n’est pas tout à fait terminée, avec les JO à venir.