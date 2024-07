ELAN CHALON - L'intérieur Serbe Dusan Ristic, nouvelle recrue de l'Elan Chalon

L’Elan Chalon est heureux de vous annoncer la signature de l'intérieur serbe Dusan RISTIC (2m13, 28 ans) !

Sorti en 2018 de l'université d'Arizona en NCAA, Dusan a débuté sa carrière professionnelle en Europe, notamment en ABA League avec l'Étoile Rouge de Belgrade et en Italie avec le Pallacanestro Brescia. Il a ensuite évolué en Espagne avec Baxi Manresa, où il a cumulé en moyenne 11,3 points et 6,2 rebonds en 22 minutes de jeu par match durant la saison 2020/2021.

Après une année 2021/2022 passée en Turquie avec Galatasaray, le natif de Novi Sad a poursuivi son parcours en Europe de l'Est, notamment en Russie, où il a affiché des statistiques solides de 12,4 points et 7,1 rebonds de moyenne en 34 matchs et 28,5 minutes de jeu la saison dernière.

Pivot de 2,13 m, il est membre depuis 2019 de l'équipe nationale de Serbie, avec laquelle il a disputé plusieurs compétitions internationales. Il a récemment démarré la préparation avec l’équipe serbe pour les JO, participant notamment à un match contre Team USA où il a inscrit 3 points et pris 2 rebonds.

Bienvenue à Chalon-sur-Saône Dusan !