Une fin de journée qui s'annonce très orageuse en Saône et Loire

Si globalement, la Saône et Loire est passée à travers les orages ce mercredi, ça ne devrait pas être le cas aujourd'hui et vendredi.

Pas de vigilance orange activée mais une vigiilance jaune aux orages comme une très grande moitié du territoire nord. Compte tenu des fortes températures enregistrées ces derniers jours, les orages devraient être plus actifs qu'en temps normal. Si mercredi soir, la Saône et Loire est globalement passée à travers les gouttes, ça ne devrait pas être le cas ce jeudi et vendredi. Les prévisionnistes de Météo France ont placé tout le département sous les averses orageuses.