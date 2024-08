AVIS DE DECES - Madame Nicole POULLEAU née RENAUD

ÉPERVANS



Gilbert POULLEAU, son époux ;

Pascal et Agnès, Sébastien, Dominique, ses fils et sa belle-fille ;

Romain, Eva ses petits-enfants ;

Jean-Marc et Josiane, Bob et Fabienne, Michel (†) et Chantal, Denise (†), Bernard (†) ses frères, sa sœur et ses belles-sœurs ;

ainsi que toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Nicole POULLEAU

née RENAUD

survenu à l'âge de 83 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées mercredi 7 août 2024, à 10 heures, en la chapelle d'Epervans.

Ni fleurs, ni plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.