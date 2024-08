RD 18 – Communes de Gigny-sur-Saône et Saint-Germain-du-Plain Travaux de réparation et de renforcement du pont de Thorey

Dans le cadre de son action au quotidien pour entretenir et améliorer la sécurité de ses ouvrages d’art, le Département de Saône-et-Loire engage un chantier de réparation et de renforcement du pont de Thorey – RD18 – franchissant la Saône et assurant la liaison des communes de Gigny-sur-Saône et de Saint-Germain-du-Plain.



La collectivité engage ainsi un investissement de 3 200 000€ TTC au service de la sécurité des usagers et de la bonne conservation de cet ouvrage exceptionnel.



La réalisation de ces travaux d’importance nécessite une circulation alternée avec limitation du gabarit depuis le mardi 15 janvier et jusqu’au 29 novembre 2024.

Afin de mener des opérations constructives spécifiques, une coupure totale de circulation sur l’ouvrage est programmée du 31 juillet au 9 août 2024 y compris le week-end.



Une déviation pour tous les véhicules (véhicules légers et poids lourds) sera mise en place par les RD933, RD978, RD6, et RD182 et ce, pour les deux sens de circulation.