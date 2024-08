Pendant que la France vit dans la bulle olympique... le chaos au Proche-Orient

C'est une véritable bulle dans laquelle la France s'est engouffrée depuis quelques jours. Une bulle médiatique qui fait que tous les médias sont tournés quasi exclusivement sur les performances athlétiques des uns et des autres.. et bien sûr on ne peut que s'en réjouir. Pour autant, si les Jeux Olympiques avaient eu l'espoir de voir une trève mondiale du côté des théâtres de guerre, les choses ont pris un tout autre aspect. Avec la mort du représentant du Hamas au coeur de l'Iran, la situation est au bord de l'explosion, entraînant tout le Proche et le Moyen-Orient dans une zone de tensions inégalées depuis quelques années. La plupart des pays occidentaux ont appelé leurs ressortissants à quitter le Liban et ce dimanche l'Iran, alors que les bruits de bottes résonnent.

La Jordanie et l'Arabie Saoudite sont entrés dans la danse des arbitrages diplomatiques ce dimanche, tout en conseillant à leurs ressortissants la plus grande prudence. La tension très volatile dans cette région du monde, pourrait bien mettre un terme à la trêve olympique, tant la fièvre est à son niveau maximal, avec la mobilisation des troupes de part et d'autre.